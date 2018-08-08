Названа самая любимая у москвичей порода собак
- 22 марта 2019, 20:22
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Самой большой популярностью у любителей собак в Москве пользуются лабрадоры, сообщает РИАМО со ссылкой на исследование сервиса по выгулу и догситтингу «Собака-гуляка».
Второе место в рейтинге заняли джек-рассел-терьеры, а замкнули тройку лидеров вельш-корги.
В первую пятерку также вошли французские бульдоги и бигли.
По результатам проведенного исследования выяснилось, что породистых собак предпочитают заводить 75% москвичей, а вот метисов и дворняжек готовы взять к себе лишь четверть горожан.
В число не самых популярных у москвичей пород вошли петербургские орхидеи, пражские крысарики, короткошерстные колли, кавказские овчарки, испанские гончие, норфолк-терьеры и киргизские борзые.
Самой же популярной собачьей кличкой у жителей столицы оказался Джек, пишет издание.
Ранее был составлен топ-10 самых популярных в России пород собак.
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