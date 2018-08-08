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Названа самая любимая у москвичей порода собак

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© pixabay.com

Самой большой популярностью у любителей собак в Москве пользуются лабрадоры, сообщает РИАМО со ссылкой на исследование сервиса по выгулу и догситтингу «Собака-гуляка».

Второе место в рейтинге заняли джек-рассел-терьеры, а замкнули тройку лидеров вельш-корги.

В первую пятерку также вошли французские бульдоги и бигли.

По результатам проведенного исследования выяснилось, что породистых собак предпочитают заводить 75% москвичей, а вот метисов и дворняжек готовы взять к себе лишь четверть горожан.

В число не самых популярных у москвичей пород вошли петербургские орхидеи, пражские крысарики, короткошерстные колли, кавказские овчарки, испанские гончие, норфолк-терьеры и киргизские борзые.

Самой же популярной собачьей кличкой у жителей столицы оказался Джек, пишет издание.

Ранее был составлен топ-10 самых популярных в России пород собак.

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