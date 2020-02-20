Жителя Нью-Йорка арестовали трижды за день

Профсоюз нью-йоркских полицейских назвал работу своих членов игрой «поймай и отпусти». Это произошло после того, как на этой неделе сотрудники правоохранительных органов трижды за день арестовали и отпустили одного и того же человека. Подобное стало возможным из-за новой реформы закона штата о выходе под залог, сообщил сайт Fox News.

Нарушителя впервые арестовали в 9 часов утра в понедельник по подозрению в краже в магазине. Он получил повестку в суд и был отпущен. В 14:30 его снова задержали за предполагаемое нападение и снова отпустили. Два часа спустя состоялся и третий арест: мужчина ударил кого-то кирпичом. Полицейские вручили и третью повестку, снова отпустив подозреваемого.

«Они становятся не активными, а просто реактивными полицейскими», — заявил президент профсоюза.

По данным полиции, криминальная история преступника, о котором идет речь, насчитывает не менее 50 эпизодов. Его арестовали в январе нынешнего года, вскоре освободили и через несколько часов задержали снова за повторное преступление того же характера.

«Мы знаем, что не выполняем настоящую работу полицейского, которой хотим заниматься», — подчеркнул профсоюзный лидер.

Принятый в Нью-Йорке закон о реформе освобождения под залог подвергся резкой критике со стороны правоохранительных органов и адвокатов потерпевших. Он позволяет выпускать подозреваемых на свободу до рассмотрения дел в суде. Согласно новому документу, судам запрещается устанавливать денежный залог или держать обвиняемых под стражей практически по каждому виду проступков, а также по длинному списку уголовных преступлений.

Житель Нью-Йорка, на счету которого 139 арестов, недавно поблагодарил власти за гарантию немедленного освобождения, после того как его обвинили в краже нескольких сотен долларов у пассажиров метро. 56-летний преступник с 1 января, момента вступления закона в силу, задерживался уже шесть раз. И каждый раз его отпускали без внесения залога, поскольку инкриминируемые деяния были ненасильственными.

«Реформа выпуска под залог зажигательна! Вы не можете меня трогать! Меня не остановить!» — кричал он полицейским.

Недавно суд в США принял решение казнить преступника почти через 30 лет после убийства.