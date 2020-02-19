В США казнят осужденного спустя почти 30 лет после убийства

Верховный суд штата Миссури 18 февраля установил дату казни 64-летнего местного жителя, который в октябре 1991 года убил 81-летнюю смотрительницу кемпинга. За прошедшие десятилетия мужчина пережил пять судебных процессов и три смертных приговора. 19 мая в этой истории, похоже, поставят точку, пишет агентство AP.

Эта казнь станет первой в штате с октября 2019 года. Изначально процедура была назначена судом на 20 мая, но это — среда, а в Миссури обычно казнят по вторникам, отмечается в сообщении.

Дело годами рассматривалось судом из-за неправильного обращения, апелляций и двух отмененных приговоров. Адвокат осужденного продолжает настаивать на невиновности своего клиента.

Убийство произошло в октябре 1991 года в кемпинге в городе Озарк недалеко от Спрингфилда. Жертву преступления избили, изнасиловали и более 50 раз ударили ножом. На одежде обвиняемого было найдено кровавое пятно. Согласно анализу ДНК, кровь принадлежала убитой.

По данным защиты, кровь попала на одежду во время процедуры опознания тела, в которой участвовал подозреваемый. Кроме того, обвинение было построено на показаниях ненадежного свидетеля.

«Я утверждаю, что штат Миссури собирается показать, почему смертную казнь нужно отменить. Они хотят казнить невинного человека», — заявил адвокат осужденного мужчины.

Первая попытка судебного разбирательства завершилась неудачей в 1993 году после возражений защиты по поводу процедуры. Аналогичный результат имел и следующий заход в том же году.

Первый смертный приговор суд вынес в 1994 году, однако Верховный суд штата отменил его из-за возражений против окончательных аргументов прокурора.

Повторное вынесение смертного приговора состоялось в 1998 году. Но было назначено еще одно новое судебное разбирательство, после того как судья обнаружил, что обвинение не раскрыло полную информацию об одном из своих свидетелей, а также другие нарушения.

Третий раз обвиняемого приговорили к смертной казни на пятом судебном процессе в 2006 году. Верховный суд штата поддержал решение год спустя. Однако защита продолжила подавать апелляции.

В сообщении отмечается, что раньше Миссури считался одним из самых активных штатов по исполнению смертных приговоров. Однако темпы значительно замедлились в последние годы. Так, казнь, состоявшаяся в прошлом октябре, была первой с января 2017 года.