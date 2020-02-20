Амстердам может проститься с «кварталом красных фонарей»

Власти Амстердама рассматривают вопрос о перемещении части знаменитого «квартала красных фонарей» в специальный «эротический комплекс». В нем проститутки больше не будут «манить» клиентов через уличные окна, часто привлекающие шумных туристов. Планы были опубликованы 19 февраля, пишет газета South China Morning Post.

Согласно заявлению городских властей, в комплексе можно обеспечить каждую «жрицу любви» отдельной кроватью и завтраком, а также обустроить секс-клуб, секс-театр, кафе, салон красоты, парикмахерскую и студию загара. Другим рассматриваемым вариантом является большой отель для работников секс-индустрии.

«В целом, проституция за закрытыми окнами или эротический центр — самый очевидный выбор. Эти варианты имеют наибольшие преимущества и наименьшие недостатки», — сказано в заявлении городского совета Амстердама.

Власти города давно обещают убрать «квартал красных фонарей», поскольку местное население жалуется, что толпы туристов, часто пьяных и шумных, «неуважительно относятся как к проституткам, так и к жителям». Планируется борьба и с новой напастью — «значительным увеличением нелицензированной подпольной проституции» в районе Де Валлен в центре города и возле центрального вокзала.



За последние несколько месяцев городские чиновники оповестили секс-работников и владельцев притонов о том, как планируется реформировать бизнес, связанный с проституцией. Был выбран целый ряд сценариев, включающих расположение площадок для работы в Амстердаме. Власти считают, что «если местоположение слишком удаленное, существует больший риск для безопасности, и бизнес становится труднее контролировать». Кроме того, необходимо, чтобы до проституток можно было легко добраться на общественном транспорте.

«Секс-бизнес — нормальная работа. Идея состоит не в том, чтобы преследовать городскую проституцию», — пояснил совет. Власти пообещали, что выработают окончательные планы до лета. Ранее они уже запретили водить группы туристов по «кварталу красных фонарей».

