В Амстердаме запретят групповые туры по «кварталу красных фонарей»

Организованные туры по знаменитому «кварталу красных фонарей» Де Валлен в Амстердаме будут запрещены с 1 апреля. Запрет коснется и некоторых других улиц, где разрешена работа по оказанию сексуальных услуг девицами в окнах. О решении властей заявил старший управляющий портфелем экономических вопросов города Виктор Эверхардт. По его словам, «неуважительно относиться к секс-работникам, как к туристическим достопримечательностям».

«Туры за пределами квартала красных фонарей по-прежнему будут разрешены, но только если гиды и участники туров станут придерживаются новых, более строгих правил», — цитирует слова Эверхардта издание NL Times.

По данным мэрии и местных старожилов, ежедневно через квартал красных фонарей проходят около 115 туристических групп. Специально проведенное исследование городских властей показало, что примерно половина жителей Де Валлена недовольны таким количеством туристов.

Организованным туром считается группа от пяти человек. Исходя из этого, один гид может взять с собой на экскурсию по окнам «жриц любви» не более четверых, пояснили в мэрии. Политика властей, однако, ограничивает так называемые «бесплатные» пешеходные экскурсии, поскольку они по-прежнему считаются коммерческими операциями, с которых должен взиматься туристический налог.

За туры без соответствующих разрешений теперь введут штраф в размере 190 евро. Столько же придется заплатить и за нарушение довольно строгих правил. Третье правонарушение может привести к тому, что гид или его работодатель будут оштрафованы уже серьезнее — от 2500 до 7500 евро. Гиды, оштрафованные трижды или допустившие четыре нарушения, лишатся разрешения.

Уже сейчас группам, как правило, не разрешается останавливаться перед входами в здания, на узких мостах и в других оживленных местах, использовать громкоговорители, употреблять алкоголь и наркотики, а также шуметь. Все эти ограничения сохранятся.

Новые правила требуют, чтобы все гиды, проводящие экскурсии в центе Амстердама были лицензированы. Максимальное число участников группы ограничено 15. Экскурсоводы больше не имеют права привлекать туристов на улице.



В число тех, кого новые правила не коснутся, попадают школьники, которые освобождены от уплаты туристического налога. Время проведения туров ограничат интервалом с 8:00 до 22:00. Штрафы не будут налагаться в течение переходного периода, который начнется с момента вступления закона в силу — 1 апреля. Городские власти пока не определились с его продолжительностью, но вряд ли продлят дальше 12 мая.

Впервые о планах запретить экскурсии по районам, где оказываются сексуальные услуги, власти Амстердама объявили в марте 2019 года. До этого город около года тестировал более жесткие правила пешеходных туров.