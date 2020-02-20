найти ×
   
  • USD
    63.69
  • EUR
    68.78
СохранитьСохранено0
×

00176

Восемь человек погибли при стрельбе в Германии

Small 85fd31f863
© Twitter

© Twitter

Восемь человек погибли, еще пять получили ранения в результате массового расстрела в немецком городе Ханау. По предварительной информации, неизвестный напал на две кальянные, расположенные на центральной площади.

Полиция заявила, что стрельба велась из движущегося автомобиля. На место трагедии прилетел вертолет, в городе перекрыты несколько улиц, идет поиск стрелка, пишут местные СМИ.

На площади собрались десятки полицейских машин и автомобилей скорой помощи. Пресс-секретарь полиции Рудольф Бильмайер заявил в прямом эфире о жертвах нападения.

«По моим данным, шесть человек погибли и несколько получили ранения. Мы предполагаем, что это был один злоумышленник», — заявил он. Вполне возможно, что стрельба связана с криминальными разборками.

Позднее в Сети появилась информация о том, что стрелок задержан. Жертвами нападения стали восемь человек, пятеро раненых находятся в критическом состоянии.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками
1293113226читать позжечитаю позже
Советы
10 способов необычно встретить Новый год
1711121читать позжечитаю позже

главное


Кино
Обзор фильма «Соник в кино»: гость из 16-битного прошлого

Неоднозначная экранизация приключений ежика, которая неизбежно разделит зрителей на два лагеря.

928556читать позжечитаю позже

Кино
Обзор фильма «Хищные птицы»: прощай, безумная Харли Квинн, мы будем скучать10 февраля

Когда безумец становится осторожным, он прекращает быть безумцем.

11210748читать позжечитаю позже