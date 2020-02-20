Восемь человек погибли при стрельбе в Германии

Восемь человек погибли, еще пять получили ранения в результате массового расстрела в немецком городе Ханау. По предварительной информации, неизвестный напал на две кальянные, расположенные на центральной площади.

Полиция заявила, что стрельба велась из движущегося автомобиля. На место трагедии прилетел вертолет, в городе перекрыты несколько улиц, идет поиск стрелка, пишут местные СМИ.



На площади собрались десятки полицейских машин и автомобилей скорой помощи. Пресс-секретарь полиции Рудольф Бильмайер заявил в прямом эфире о жертвах нападения.

«По моим данным, шесть человек погибли и несколько получили ранения. Мы предполагаем, что это был один злоумышленник», — заявил он. Вполне возможно, что стрельба связана с криминальными разборками.

Позднее в Сети появилась информация о том, что стрелок задержан. Жертвами нападения стали восемь человек, пятеро раненых находятся в критическом состоянии.