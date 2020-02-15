В результате стрельбы в Берлине один человек погиб, четверо ранены

Вечером 14 февраля в берлинском районе Кройцберг была открыта стрельба, в результате которой погиб один человек, а еще четверо получили ранения.

Как сообщает портал Local со ссылкой на пресс-секретаря полиции, инцидент произошел около концертно-спортивного зала «Темподром», где проходило турецкое комедийное шоу Guldur Guldur Show.

Всех, кто находился в здании, эвакуировали через задние и боковые двери.

По данным издания, погиб 42-летний мужчина, некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии.

Стражи порядка предполагают, что стреляли несколько человек. Им удалось скрыться с места преступления, куда были направлены около 200 полицейских.