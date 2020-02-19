Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

В последний день марта состоится официальный выход британского принца Гарри и его жены Меган Маркл из состава королевской семьи. С 1 апреля пара перестанет исполнять свои обязанности в Букингемском дворце вместе с обслуживающим их персоналом, сообщило издание The Guardian со ссылкой на пресс-секретаря принца.

За принцем Гарри будут сохранены некоторые воинские звания, но их использование ограничат на время испытательного срока длительностью в один год. Перед выходом из королевской семьи чете предстоит провести несколько мероприятий.

Герцог и герцогиня Сассекские будут присутствовать на службе в рамках Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве 9 марта. Скорее всего, это будет их последнее официальное появление на публике в качестве монарших особ вместе с королевой и другими высокопоставленными членами королевской семьи.

Также Гарри и Меган присоединятся к зрителям на благотворительном мероприятии Invictus Games в мае в Гааге. Это — спортивные соревнования для бывших военных, ставших инвалидами. Они проводятся под патронажем британского принца. Кроме того, Гарри примет участие в лондонском марафоне в апреле в роли его покровителя.

Пара по-прежнему будет известна как герцог и герцогиня Сассексские, а также сохранит титулы графа и графини Дамбартона и барона и баронессы Килкила. Пресс-секретарь принца подчеркнула, что, будучи внуком королевы и вторым сыном наследника престола, Гарри остается шестым в очереди на трон.

Гарри и Меган ввергли королевскую семью Великобритании в кризис в начале года, объявив, что хотят отказаться от монарших привилегий и обязанностей и стать финансово независимыми. Пара намерена жить поочередно в Канаде и Великобритании.

К Гарри и Меган есть вопросы. И главный из них состоит в том, как они смогут избежать обвинения в извлечении доходов из своего бывшего статуса членов королевской семьи. Уже ходят слухи, что герцог Сассекский мог получить гонорар в размере сотен тысяч фунтов от недавнего выступления на саммите по альтернативным инвестициям, который организовал JP Morgan в Майами.

Также известно, что, несмотря на беспрецедентный шаг, пара продолжит заниматься благотворительной деятельностью. Приоритетами Гарри остаются поддержка благосостояния военнослужащих и женщин, охрана природы, спорт в интересах социального развития, ВИЧ и глобальная партнерская сеть Travalyst, которая поддерживает индустрию туризма и путешествий на благо общества. В центре внимания Меган — расширение прав и возможностей женщин, гендерное равенство и образование.

По словам принца Гарри, прощание с королевской семьей для него — грустное событие.