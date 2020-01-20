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Принц Гарри назвал грустным расставание с королевскими обязанностями

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© Википедия

© Википедия

Шестой наследник престола Соединенного королевства принц Гарри заявил, что ему очень грустно оставлять обязанности при дворе. Великобритания навсегда останется его домом и местом, которое он любит. Об этом пока еще герцог Сассекский рассказал во время выступления перед благотворительной организацией Sentebale.

«Я хочу, чтобы вы услышали от меня правду. Насколько я могу рассказать о ней не как принц или герцог, а как Гарри — тот самый человек, за которым наблюдали многие из вас. Он вырос за последние 35 лет, но обзавелся большей ясностью в перспективе», — цитирует Reuters слова принца Гарри.

Внук королевы Елизаветы II, решивший отказаться от своих обязанностей члена монаршего семейства вместе с супругой, добавил, что Великобритания навсегда будет для него родным домом и местом, которое он очень любит.

Гарри и его жена — американская актриса Меган Маркл — намерены оставить королевский двор и уехать в США и Канаду, где будут жить и работать.

«Мне очень грустно, что до этого дошло», признался принц Гарри.

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