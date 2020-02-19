COVID-2019 может превратиться в сезонный грипп

Новая болезнь COVID-2019, вызываемая коронавирусом, который сейчас распространился в Китае, вполне может принять форму сезонного гриппа. Такая ситуация абсолютно реальна и к ней необходимо подготовиться, заявил эксперт в области тяжелых респираторных заболеваний, вице-президент Китайской академии инженерных наук Ван Чэнь в эфире Центрального телевидения Китая.

По его словам, вирусу, который легко распространяется и имеет сильную патогенность, трудно существовать постоянно. Если бактерии убивают организм-носитель, то они и сами гибнут. Для таких болезней характерны внезапные вспышки.

«А если говорить о таком вирусе, как новый тип коронавируса, он может приобрести хроническую форму и существовать как эпидемиологический грипп на протяжении длительного времени», — цитирует РИА Новости слова Вана Чэня.

Новый тип коронавируса передается контактным способом, воздушно-капельным путем на расстоянии в 1−2 метра или через аэрозоль в закрытом пространстве. Основные симптомы — повышенная температура тела, слабость, сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности. Иногда заболевание сопровождается только редким сухим кашлем и невысокой температурой, при этом больной все равно является распространителем инфекции.

Тем временем в Тюмени закончился двухнедельный карантин россиян, эвакуированных из Уханя, где впервые была зафиксирована вспышка COVID-2019. Город поначалу охватила паника, но никто не заболел и люди успокоились.