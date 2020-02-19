Китай включил в список лекарств от коронавируса советский препарат
- 19 февраля 2020, 22:14
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Разработанный в СССР «Арбидол» вошел в число лекарств от коронавируса.
В Китае его внесли в шестую версию предварительного плана лечения заболевания, сообщает NEWS.ru.
По данным издания, в настоящее время этот препарат производят сразу несколько фармацевтических компаний, хотя многие специалисты считают, что противовирусное действие медикамента не доказано.
Наряду с «Арбидолом» в список эффективных препаратов попали лорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.
Ранее сообщалось, что в восточной китайской провинции Чжэцзян запущен в производство первый препарат, который может оказаться эффективным в борьбе с новым коронавирусом.
«Ридус» также писал о том, что китайские ученые начали тестировать на животных часть вакцин, разрабатываемых для борьбы с коронавирусом COVID-2019.
Кроме того, стало известно, что ученые в Гонконге уже разработали вакцину против коронавируса, вспышка которого началась в середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань. При этом использовать ее можно будет только после клинических испытаний.
Войти через социальные сети: