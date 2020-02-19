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Китай включил в список лекарств от коронавируса советский препарат

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© DPA/TASS

© DPA/TASS

Разработанный в СССР «Арбидол» вошел в число лекарств от коронавируса.

В Китае его внесли в шестую версию предварительного плана лечения заболевания, сообщает NEWS.ru.

По данным издания, в настоящее время этот препарат производят сразу несколько фармацевтических компаний, хотя многие специалисты считают, что противовирусное действие медикамента не доказано.

Наряду с «Арбидолом» в список эффективных препаратов попали лорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.

Ранее сообщалось, что в восточной китайской провинции Чжэцзян запущен в производство первый препарат, который может оказаться эффективным в борьбе с новым коронавирусом.

«Ридус» также писал о том, что китайские ученые начали тестировать на животных часть вакцин, разрабатываемых для борьбы с коронавирусом COVID-2019.

Кроме того, стало известно, что ученые в Гонконге уже разработали вакцину против коронавируса, вспышка которого началась в середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань. При этом использовать ее можно будет только после клинических испытаний.

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