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Адвокат пообещал прекратить дело в отношении убившего педофила уфимца

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

© Сергей Савостьянов/ТАСС

Адвокат Шота Горгадзе, являющийся председателем Общественной палаты Подмосковья, займется защитой жителя Уфы Владимира Санкина, который до смерти избил пристававшего к двум подросткам педофила.

По словам Горгадзе, Санкин не опустил руки и готов бороться за свою свободу.

«Он понимает прекрасно, что оказался в жизненной ситуации, безусловно, трагической ситуации, но он не мог поступить иначе», — заявил адвокат в беседе с «360».

Горгадзе также отметил, что сейчас перед ним две задачи: защитить Санкина и добиться внесения изменений в законодательство, чтобы люди, которые защищают детей и женщин от насильников, не оказывались на скамье подсудимых.

Юрист уточнил, что его подзащитный помещен под домашний арест на ближайшие два месяца. За этот срок Горгадзе намерен добиться прекращения уголовного дела.

«Условный приговор не устроит», — сказал он телеканалу.

Напомним, вечером 30 января в Уфе к прохожему Владимиру Санкину обратился 14-летний мальчик весь в слезах. Он попросил помочь ему и его сверстнику. Свою просьбу подросток объяснил тем, что неизвестный мужчина совершил в отношении них развратные действия.

33-летний Санкин бросился в квартиру 54-летнего педофила и вытащил того на улицу. А потом, по информации СМИ, избил его так сильно, что мужчина повалился на землю и ударился головой о бетон. Санкин увел ребят и вызвал скорую. По данным следствия, «от полученных телесных повреждений пожилой мужчина скончался в карете скорой помощи».

Позже двое подростков рассказали, как попали в квартиру 54-летнего местного жителя, недавно освободившегося из тюрьмы, где он отбывал срок за изнасилование собственного сына.

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