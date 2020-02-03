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Житель Уфы до смерти избил подозреваемого в педофилии мужчину

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, который до смерти избил подозреваемого в педофилии.

В настоящее время мужчина находится под домашним арестом, сообщается на сайте СУ СК РФ по Башкирии.

По данным следствия, вечером 30 января к уфимцу обратился 14-летний мальчик, попросив помочь ему и его сверстнику. Свою просьбу подросток объяснил тем, что неизвестный мужчина совершил в отношении них развратные действия.

В результате возникшего конфликта, который перерос в драку, 54-летний мужчина получил множественные удары руками и ногами, а также палкой по голове и другим частям тела. «От полученных телесных повреждений пожилой мужчина скончался в карете скорой помощи», — говорится в сообщении.

В отношении погибшего также возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего».

Ранее «Ридус» писал о том, что в Приморье группа прохожих случайно заметила попытку ранее судимого мужчины изнасиловать девочку и пришла на помощь ребенку. Педофила повалили на землю прямо со спущенными трусами и связали.

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