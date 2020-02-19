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В Сети раскритиковали увольнение главврача Боткинской больницы в Петербурге

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© пресс-служба Городской клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина

© пресс-служба Городской клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина

В Петербурге уволен главврач Клинической инфекционной больницы имени Боткина Алексей Яковлев.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, его уволили по инициативе работодателя.

Временно исполнять обязанности главврача будет Иван Федуняк, занимавший до этого должность заместителя главного врача по медицинской части, уточнила собеседница агентства.

Заслуженный врач России Алексей Яковлев занимал должность главврача с 1994 года. Он также является членом Европейской ассоциации гастроэнтерологов и членом методической комиссии Минздрава по инфекционным болезням.

Причина его увольнения неизвестна, однако в СМИ это решение связывают с побегом из больницы четырех пациентов, находившихся под двухнедельным карантином.

Напомним, что первой сбежала жительница Петербурга, оказавшаяся в карантине после прибытия из Китая. Она покинула изолированный бокс, замкнув электрическую цепь для разблокировки замка. Женщина рассказала, что возможность отказаться от госпитализации ей не предоставили, а необходимости в госпитализации у нее нет, поскольку все анализы в порядке и были готовы в Новосибирске еще до приземления самолета в Петербурге.

Пользователи Сети раскритиковали увольнение Яковлева.

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Россиянкам из клипа Линдеманна угрожают из-за сексуальных сцен

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© кадр из клипа Platz Eins

© кадр из клипа Platz Eins

Пользователи Сети бурно обсуждают публикацию личных данных российских девушек, снявшихся в последнем клипе Тилля Линдеманна Platz Eins. Сообщается, что из-за съемок в провокационном видео бывшего лидера группы Rammstein нашим соотечественницам стали поступать угрозы в соцсетях.

По сюжету клипа главный герой, лежа без движения на больничной койке, грезит, как он стал суперзвездой и устраивает оргии с поклонницами. Клип изобилует эпатажными эротическими и садомазохистскими сценами в лучших традициях творчества Линдеманна.

Это еще далеко не самая

Это еще далеко не самая «жесть» из ролика.

© youtube.com

© youtube.com

18 февраля Telegram-канал «Двач» опубликовал ссылки на профили нескольких российских моделей, участвовавших в съемках. При этом авторы канала употребляли типичную для «Двача» оскорбительную лексику.

Публикации «Двача» были восприняты как руководство к действию участниками экстремистского сообщества «Мужское государство», исповедующими идеи патриархата и национализма. Вскоре личные сообщения на страницах моделей в социальных сетях были завалены угрозами от сторонников «МГ», решивших в очередной раз «проучить шкур».

В результате девушки, объявленные участницами съемок, сделали свои аккаунты в соцсетях закрытыми либо удалили их.

© vk.com

Впрочем, далеко не все пользователи разделили воинственный пыл «Мужского государства» и сочувствующих. Участников травли моделей в Сети клеймят самих — как неудачников без личной жизни, срывающих злость на девушках.

По данным РИА ФАН, в феврале этого года бывший солист Rammstein Тиль Линдеманн заявил о создании новой группы с многозначительным для русского слушателя названием NA CHUI. Его коллектив выступает в жанре electronic body music — EBM. Трек Till the end — первая композиция новой группы.

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