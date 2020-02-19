В Сети раскритиковали увольнение главврача Боткинской больницы в Петербурге

В Петербурге уволен главврач Клинической инфекционной больницы имени Боткина Алексей Яковлев.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, его уволили по инициативе работодателя.

Временно исполнять обязанности главврача будет Иван Федуняк, занимавший до этого должность заместителя главного врача по медицинской части, уточнила собеседница агентства.

Заслуженный врач России Алексей Яковлев занимал должность главврача с 1994 года. Он также является членом Европейской ассоциации гастроэнтерологов и членом методической комиссии Минздрава по инфекционным болезням.

Причина его увольнения неизвестна, однако в СМИ это решение связывают с побегом из больницы четырех пациентов, находившихся под двухнедельным карантином.

Напомним, что первой сбежала жительница Петербурга, оказавшаяся в карантине после прибытия из Китая. Она покинула изолированный бокс, замкнув электрическую цепь для разблокировки замка. Женщина рассказала, что возможность отказаться от госпитализации ей не предоставили, а необходимости в госпитализации у нее нет, поскольку все анализы в порядке и были готовы в Новосибирске еще до приземления самолета в Петербурге.

Пользователи Сети раскритиковали увольнение Яковлева.