Сбежавшей из карантина жительнице Петербурга грозит штраф

Жительница Петербурга, оказавшаяся в карантине после прибытия из Китая, без разрешения покинула инфекционную больницу, где должна была находиться две недели.

За несоблюдение предписания главного санитарного врача Санкт-Петербурга ей грозит штраф в размере 3−5 тысяч рублей, сообщила РИА Новости представитель городского комитета по здравоохранению.

Женщина, совершившая побег из больницы имени Боткина 7 февраля, сообщила в Instagram, что возможность отказаться от госпитализации ей не предоставили, а необходимости в госпитализации у нее нет, поскольку все анализы в порядке и были готовы в Новосибирске еще до приземления самолета в Петербурге.

По данным «Фонтанки», эта пациентка покинула изолированный бокс, замкнув электрическую цепь для разблокировки замка.

Ранее несколько жительниц Петербурга рассказали журналистам, что после их обращения к врачам с жалобами на боли в горле или насморк они были принудительно помещены в изолированные палаты для заразных больных. Одна из пациенток сняла видео в своей палате.

По последним данным, в Китае и остальном мире по состоянию на утро 11 февраля коронавирусом 2019-nCoV заражены 42 759 человек. От пневмонии нового типа скончались 1013 больных. Победить опасный недуг удалось 3344 ранее инфицированным.

