Alphabet отказался от проекта «энергетического змея» Makani

Alphabet Inc. отказался от реализации проекта «энергетического змея» Makani Power. Этот перспективный стартап, основанный в 2006 году, спустя семь лет заинтересовал экспериментальную лабораторию Google X. Год назад он стал отдельным подразделением американского холдинга, а теперь признан бесперспективным.

«Учитывая многие факторы, мы считаем, что путь к коммерческой жизнеспособности гораздо длиннее и рискованнее, чем мы надеялись, и что Makani больше нет смысла быть частью холдинга», — заявили в Alphabet Inc.

Небольшой воздушный змей Makani Power предназначен для получения электроэнергии при полете на высотах до одного километра. Проект считался одним из ключевых направлений лаборатории Google, и под него даже выкупили одноименного производителя ветряных турбин.



Конструктивно Makani Power напоминает аэроплан с дополнительными роторами, которые вырабатывают электрический ток. Электроэнергия по тросу отправляется к наземной станции.

Makani взлетает благодаря роторам, которые на земле работают как пропеллеры аэроплана. Подъем на нужную высоту не требует больших затрат энергии из-за легкости конструкции. Затем роторы «энергетического змея» переходят в генераторный режим, а электроэнергия с высоты около километра «бежит» на наземную станцию.

На значительных высотах воздушные потоки более устойчивы по направлению и скорости. За счет этого разработчики считали Makani Power более эффективным для производства электроэнергии,



В Alphabet команде разработчиков удалось запустить демонстрационный проект мощностью 20 кВт, а позднее развернуть его до установки, способной производить до 600 кВт. Тем не менее, в холдинге не видят пути превращения Makani Power в жизнеспособную и прибыльную технологию в долгосрочной перспективе.

Холдинг продолжает надеяться на сотрудничество с Shell — одним из его первых партнеров в рамках данного проекта, но нужно найти для перспективной технологии новое применение.



«Создание совершенно нового вида ветроэнергетических технологий означает решение как деловых, так и инженерных задач. Несмотря на значительный технический прогресс, путь к коммерциализации длиннее и рискованнее, чем мы надеялись, поэтому с сегодняшнего дня время Makani в Alphabet подходит к концу», — цитирует издание TechCrunch слова руководителя проекта Форта Фелкера.

Когда Google приобрела Makani, компания, вероятно, не очень беспокоилась о том, имеет ли этот проект хорошие коммерческие перспективы. Но вольные времена позади, и сейчас даже довольно успешные стартапы в долгосрочной перспективе не обязательно станут самостоятельным бизнесом.

чем наземные ветряные генераторы. Для управления змеем была разработана компьютерная система с GPS, которая выбирала подходящие траектории.

Тем временем ученые заявляют, что возобновляемые источники энергии способны спасти тысячи человеческих жизней в Африке.