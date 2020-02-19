Скрытое повышение цен на гаджеты из-за COVID-19 началось в России

Первым предвестником повышения цен на электронику из-за вспышки болезни COVID-19 в Китае стала отмена акций и скидок на ряд китайских смартфонов в России. Однако реальное подорожание россияне смогут ощутить на себе лишь после длительного простоя заводов в КНР.

По мнению аналитиков газеты «Известия» с каждой новой неделей задержки китайских поставок цены на гаджеты в зависимости от их категории будут увеличиваться на 1,5−3%. При этом российские продавцы утверждают, что пока не столкнулись с дефицитом электроники из Китая.

Тем временем Apple заявила об ограничении поставок iPhone на мировой рынок. Правда, американская компания перед Новым годом отправила своим дилерам примерно в 1,5 раза больше смартфонов, чем обычно. С учетом этих запасов и довольно умеренного спроса как минимум до середины апреля гаджетов должно хватить.

Есть опасения, что может сократиться ассортимент смартфонов китайских брендов. Однако представители Lenovo и Huawei заявили, что производство у в Китае уже возобновилось, а поставки осуществляются согласно запланированному расписанию. Это касается и России, и других стран мира.

По мнению аналитиков, проблемы из-за коронавируса в Китае могут возникнуть не только у продавцов электроники в России. Под ударом окажутся и другие отрасли.