Коронавирус поднимет цены на гаджеты в России

Мировые цены на электронику ждет неизбежный рост, связанный с закрытием ряда производств в Китае. Подорожание не обойдет стороной и Россию. Пока россиянам продают ранее завезенные запасы, но уже в начале марта, а может быть и в конце февраля возможен дефицит смартфонов, считают эксперты, мнение которых приводит газета «Известия».

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, одна неделя простоя китайских фабрик, производящих электронные устройства, поднимет цену на них на 1,5−3%. Конечно, многое зависит и от типа гаджетов. Аналитики уверены, что процесс подорожания коснется не только китайских брендов, но и товаров от Apple и даже Samsung.

Кроме того возможны трудности с поставками деталей для автомобилей. На некоторых производствах могут возникнуть проблемы со сборкой, о чем уже говорят представители предприятий. Естественно, подорожают запчасти.

Российский продовольственный рынок также ощутит на себе последствия вспышки пневмонии нового типа в Китае. Но это в основном будет заметно по овощам и фруктам, особенно — на Дальнем Востоке.

Тем временем специалисты подсчитали, какой ущерб нанесет новый коронавирус экономике России.