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Правительство Сараджа приостановило участие в переговорах в Женеве

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© Pixabay

© Pixabay

Правительство национального согласия Ливии (ПНС) во главе с премьером Файезом Сарраджем заявило, что приостанавливает участие в переговорном процессе по военным вопросам в Женеве. Причиной такого решения стал обстрел порта Триполи Ливийской национальной армией (ЛНА) 18 февраля.

«В связи с этим объявляем о приостановке нашего участия в переговорах по военным вопросам, которые проходят в Женеве, до тех пор, пока не будет занята решительная позиция в отношении агрессора и его нарушений», — цитирует РИА Новости заявление ПНС.

ЛНА под руководством маршала Халифы Хафтара назвала удары по складу оружия и боеприпасов в порту Триполи ответом на нарушение террористами соглашения о прекращении огня. Согласно заявлению, у одного из причалов гавани ливийской столицы было уничтожено турецкое судно с оружием и боеприпасами.

Берлинская конференция с участием представителей ООН, России, США, Турции, Египта, ЕС и ряда других государств, прошедшая 19 января, окончилась практически без результатов. Итогом можно считать призыв ее участников к прекращению огня в Ливии, а также их обязательство не вмешиваться в конфликт и соблюдать эмбарго на поставку оружия в страну.

В конце февраля в Женеве должна была возобновиться работа совместной военной комиссии сторон конфликта в Ливии, а затем могли состояться и политические переговоры. Теперь возможность их проведения вызывает сомнения.

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