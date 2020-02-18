Турция не подтвердила уничтожение ее корабля с оружием в Триполи

Анкара не подтвердила информацию о том, что в порту Триполи в результате ракетной атаки был уничтожен турецкий корабль с грузом оружия. Об этом сообщил представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет РИА Новости.

Ранее с заявлением об уничтожении турецкого судна выступила пресс-службы Ливийской национальной армии.

«Турецкое судно с грузом оружия и боеприпасов, пришвартованное сегодня утром в порту Триполи, было разрушено», — цитирует Al Arabiya заявление пресс-службы.

Телеканал также опубликовал видеозапись, на которой отчетливо виден густой дым над причалом в порту Триполи. Однако точно утверждать по этим кадрам, что горит турецкое судно с оружием, сложно.



Ранее в СМИ появилась информация о прибытии в Ливию судна с военными и боевой техникой из Турции.