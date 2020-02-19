найти ×
   
  • USD
    63.77
  • EUR
    69.09
СохранитьСохранено0
×

306172

США не дали визу дипломату РФ и сорвали сессию комиссии ООН

Small 85fd31f863
© Needpix.com

© Needpix.com

На десять дней пришлось отложить начало ежегодной сессии Комиссии ООН по разоружению (КООНР) из-за того, что Соединенные Штаты в положенный срок не оформили визу руководителю российской делегации Константину Воронцову. Начальник отдела МИД РФ по вопросам многостороннего разоружения просто не смог приехать в США.

«Комиссия по разоружению отложила проведение организационной сессии на десять дней, чтобы комитет по отношениям ООН со страной пребывания смог провести встречу для урегулирования обеспокоенности РФ в связи с невыдачей делегату американской визы», — цитирует ТАСС текст пресс-релиза ООН.

В организации отметили, что возражений по поводу переноса начала сессии не поступило ни от кого.

Российские представители не в первый раз сталкиваются с проблемой получения американских виз для проведения мероприятий ООН. На ситуацию не повлияла даже декабрьская резолюция Генеральной ассамблеи организации с призывом к властям США прекратить провокации в отношении дипломатов из России, Ирана, Венесуэлы и некоторых других стран.

Накануне МИД России обвинил США в подрыве международной торговли в интересах американских компаний.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Кино
Обзор фильма «Соник в кино»: гость из 16-битного прошлого
918551читать позжечитаю позже
Здоровье
У страха глаза велики: как поговорить с ребенком о коронавирусе
105311читать позжечитаю позже

главное


Культура
Общество
Бэнкси подарил новое граффити родному Бристолю ко Дню влюбленных

Возможно, рисовал и не он, но все в это верят.

006040читать позжечитаю позже

Советы
Что поможет простить и избавиться от чувства обиды21 января

Часто обида гложет не меньше, чем чувство вины.

2025304читать позжечитаю позже