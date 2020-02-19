США не дали визу дипломату РФ и сорвали сессию комиссии ООН

На десять дней пришлось отложить начало ежегодной сессии Комиссии ООН по разоружению (КООНР) из-за того, что Соединенные Штаты в положенный срок не оформили визу руководителю российской делегации Константину Воронцову. Начальник отдела МИД РФ по вопросам многостороннего разоружения просто не смог приехать в США.

«Комиссия по разоружению отложила проведение организационной сессии на десять дней, чтобы комитет по отношениям ООН со страной пребывания смог провести встречу для урегулирования обеспокоенности РФ в связи с невыдачей делегату американской визы», — цитирует ТАСС текст пресс-релиза ООН.

В организации отметили, что возражений по поводу переноса начала сессии не поступило ни от кого.

Российские представители не в первый раз сталкиваются с проблемой получения американских виз для проведения мероприятий ООН. На ситуацию не повлияла даже декабрьская резолюция Генеральной ассамблеи организации с призывом к властям США прекратить провокации в отношении дипломатов из России, Ирана, Венесуэлы и некоторых других стран.

Накануне МИД России обвинил США в подрыве международной торговли в интересах американских компаний.