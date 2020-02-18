МИД РФ обвинил США в подрыве мировой торговли

Санкции Соединенных Штатов против предприятий нефтяного и оборонного секторов российской экономики подрывают мировую торговлю, ведут к росту напряженности в мире и ухудшают отношения между двумя странами. Такое заявление сделало 18 февраля Министерство иностранных дел России.

«Деструктивная санкционная политика США все сильнее подрывает свободу мировой торговли, за которую американцы на словах ратуют, и повышает международную напряженность. Политикам в Вашингтоне пора осознать, что экономическим и военным давлением на Россию они ничего не добьются, а лишь усугубят кризисную ситуацию в двусторонних отношениях», — цитирует РИА Новости комментарий МИД РФ.

В министерстве напомнили о введенных на прошлой неделе санкциях США против предприятий российского оборонного комплекса. Следующим шагом стали меры в отношении одной из дочерних компаний «Роснефти». Число попыток надавить на Россию методом затруднения экономических связей и отказов в получении виз с 2011 года достигло 80, подчеркнули в МИД РФ. За этим, безусловно, просматривается желание создать искусственное преимущество для компаний самих Соединенных Штатов.

«Нередко за подобным использованием властями США своих административных ресурсов, помимо мнимых „геополитических целей“, стоит банальное желание создать преимущества для американских компаний, которые не выдерживают честной конкуренции с российскими производителями на мировых рынках. Оба последних случая — из этого ряда», — заявили в российском МИД.

Соединенные Штаты 18 февраля объявили о санкциях в отношении швейцарской Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров, вице-президента «Роснефти» Дидье Касимиро. Компанию обвинили в торговле венесуэльской нефтью вопреки ограничениям против Венесуэлы, введенными США. Вашингтон рекомендовал союзникам в течение 90 дней разорвать отношения с Rosneft Trading.