«Роснефть» назвала незаконными санкции в отношении Rosneft Trading

Санкционные меры Министерства финансов Соединенных Штатов в отношении компании Rosneft Trading S. A. (RTSA), а также председателя совета ее директоров являются незаконными и необоснованными. Подобный шаг — не что иное, как акт правового произвола, заявили в нефтяной компании «Роснефть».

Российская компания «Роснефть» и ее дочерние структуры работают на территории Венесуэлы в строгом соответствии с международными и национальными законами. В ходе реализации проектов осуществляется исключительно коммерческая деятельность, не преследующая политических целей, отмечается в сообщении.

Кроме того, «Роснефть» начала инвестировать в экономику Венесуэлы задолго до введения американских санкций. В этой стране реализуются проекты по добыче и поставкам нефти на условиях предоплаты, а также встречные поставки нефтепродуктов. Контракты по ним также были заключены до введения санкций. Они направлены на обеспечение возврата сделанных ранее инвестиций и реализацию долгосрочных коммерческих интересов.

«Таким образом, компания не нарушает установленные США незаконные ограничения, что неоднократно признавалось американским регулятором. Санкции против RTSA носят произвольный, избирательный характер, поскольку другие международные компании, в том числе американские, осуществляют аналогичную деятельность в Венесуэле, а регулятор США не предъявляет им претензий», — цитирует «Интерфакс» заявление «Роснефти».

В заявлении отмечается, что Министерство финансов США не представило никаких доказательств противозаконной деятельности компании, а также нарушения ею американских санкций.

«После изучения опубликованных документов, Компания рассмотрит варианты юридической защиты», — заявили в «Роснефти».

Минфин США 18 февраля включил в санкционный список Rosneft Trading S. A. и вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике «Роснефти» Дидье Касимиро. Компанию обвинили в нескольких «эпизодах» поставок нефти государственной венесуэльской компании PDVSA в Западную Африку и Азию в период с августа 2019 по январь 2020 года.

МИД России уже назвал действия Соединенных Штатов в отношении российских компаний «подрывом международной торговли».