СМИ: Турецкие войска высадились на побережье Ливии

Два фрегата ВМС Турции подошли к побережью Ливии в районе Триполи. По неподтвержденным данным, с кораблей высадились турецкие военнослужащие, а также была выгружена бронетехника, сообщило издание The Drive.

Фотографии двух военных кораблей Турции вблизи Триполи впервые появились в социальных сетях 28 января 2020 года. Спустя несколько часов пользователи начали публиковать сообщения о высадке турецких войск.



В середине января Турция направила свои войска в Ливию в рамках договоренностей с признанным на Западе правительством национального согласия. Оно запросило поддержку для отражения атаки на Триполи Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.



22 января Ливийская национальная армия пригрозила сбивать любые самолеты над аэропортом Триполи, не делая исключения даже для гражданских воздушных судов.