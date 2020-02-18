Рабочая группа одобрит поправку о запрете на отчуждение территорий

Рабочая группа по изменениям в Конституции намерена поддержать предложенную актером Владимиром Машковым поправку к Основному Закону о запрете на отчуждение территорий. Об этом сообщил член Совета Федерации РФ, сопредседатель рабочей группы по разработке поправок к Конституции Андрей Клишас.

«На следующей неделе мы доложим главе государства о поддержке этой поправки, причем эта поправка уже юридически сформулирована», — сказал сенатор.

Ранее коллега Клишаса по Совету Федерации, лидер общественного движения «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич, рассказал в интервью «Ридусу», что принятие поправки о запрете на отчуждение территорий поставит точку в бессмысленных спорах на тему принадлежности Курильских островов.

Впредь никто из политиков не сможет спекулировать на вопросах о принадлежности Курил и Крымского полуострова. Вопрос станет решенным, и решение это будет прописано в Конституции. Если Япония захочет подписать с нами мирный договор, то давайте подпишем, но не касаясь при этом темы принадлежности Курильских островов. Если нет, то будем продолжать жить в рамках существующих договоренностей. Поскольку Конституцию нарушать никто не станет. И никто не сможет, даже если такие найдутся, — пояснил Клинцевич.

Первым предложение внести в Конституцию запрет на отчуждение территорий озвучил актер и режиссер Владимир Машков. Во время заседания рабочей группы президент России Владимир Путин назвал идею Машкова интересной и попросил юристов «сформулировать это должным образом».

Напомним, что с предложением внести поправки в Конституцию Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Поправки Путина в Основной Закон предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.