Пушков оценил прогноз «войны России с Белоруссией»

Член Совета Федерации Алексей Пушков заметил, что высказывания нынешнего министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко все больше напоминают слова его предшественника — Павла Климкина. В них все больше «дешевой пропаганды» и совсем «не пахнет дипломатией». Так российский политик отреагировал в Twitter на прогноз главы украинского МИД по поводу войны между Россией и Украиной.

Накануне в интервью чешскому изданию Пристайко заявил, что «Белоруссию ожидает тяжелое время».

«Пару лет назад я разговаривал с несколькими белорусскими журналистами, и когда я, уже не для записи, сказал им, что если они будут хотеть оставаться независимыми, их ожидает с Россией подобная война, подобные тяжести и подобные страдания, какие переживаем мы, они не верили мне. Сейчас, может быть, они сомневаются меньше», — заявил глава МИД Украины.

При этом Пристайко добавил, что «если на Белоруссию нападет Россия», у нее «останется две возможности».

«С помощью иностранных партнеров быть разумными и спокойными — и проиграть. Или сразу начать воевать», — резюмировал министр.

Алексей Пушков видит в этих словах попытку стравить два государства.

«Явная чушь о том, будто Белоруссию ждет война с Россией, — это смесь дешевой пропаганды и примитивного маневра с целью стравить Москву и Минск. Тут дипломатией и не пахнет», — написал российский сенатор.

Тем временем Россия сохранила верность соглашению 1997 года и продолжит пускать граждан Украины на свою территорию по национальным паспортам. Москва делает это в одностороннем порядке, вопреки решению киевских властей.

