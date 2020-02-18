Украинские паспорта будут действовать в России и после 1 марта

Действие на территории России внутренних паспортов граждан Украины сохранится и после 1 марта. Российская сторона придерживается буквы межправительственного соглашения 1997 года, несмотря на недавнее решение киевских властей об использовании украинцами при поездках в РФ исключительно загранпаспортов. Об этом сообщил пресс-центр МВД страны.

«Действующее законодательство РФ допускает использование для граждан Украины любого из названных в соглашении документов [включая внутренние паспорта] для въезда в Россию, пребывания и получения государственных услуг в сфере миграции», — цитирует ТАСС заявление МВД РФ.

Межправительственное соглашение, подписанное в 1997 году Россией и Украиной, разрешает использовать для поездок, передвижения и трудоустройстве в РФ кроме стандартного набора документов для иностранцев еще и внутренние украинские паспорта. Оно продолжает действовать, уточнили в МВД.

Наличие подлинного и действующего документа, который удостоверяет личность иностранца в России, является обязательным условием при предоставлении ему государственных услуг в сфере миграции на российской территории. В том числе это касается миграционного учета, выдачи патента, разрешения на временное проживание или вида на жительство.

Несмотря на запрет украинского правительства посещать Россию по внутренним паспортам, граждане Украины по-прежнему смогут въезжать по ним на российскую территорию и оформлять необходимые документы.

Украина запретила гражданам России въезжать на свою территорию по внутренним паспортам в одностороннем порядке с 1 марта 2015 года. Москва решила не вводить зеркальных мер.