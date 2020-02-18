найти ×
   
  • USD
    63.31
  • EUR
    68.62
СохранитьСохранено0
×

00136

Отсутствие туристов из КНР лишает Россию 100 миллионов долларов в месяц

Small 85fd31f863
© Flickr

© Flickr

Прямой ущерб для России от сокращения туристического потока из Китая в связи со вспышкой коронавируса можно оценить в 100 миллионов долларов ежемесячно. Эта цифра не учитывает потери смежных отраслей, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Олег Чередниченко.

Эксперт напомнил, что каждый десятый турист в современном мире — китаец, поэтому потери несут все государства планеты.

«Что касается России, то оценка не привезенных средств в нашу страну китайскими туристами соотносится с суммой около 100 миллионов долларов ежемесячно», — цитирует РИА Новости слова Чередниченко.

Он добавил, что имеет в виду только прямые потери туроператоров, а не «мультипликативный эффект неполучения ресурсов смежными отраслями».

Накануне стало известно о том, что лидер пассажирских перевозок между Китаем и Россией — компания «Аэрофлот» — существенно сократила количество рейсов в Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу из-за отсутствия спроса.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Советы
10 способов необычно встретить Новый год
1711121читать позжечитаю позже
Общество
Ужасные торты с принцессами Disney, способные разрушить детскую психику
27228436читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Нервы или сердце: как отличить паническую атаку от сердечного приступа

Нервы могут и пошалить, но с сердцем шутки плохи.

9011355читать позжечитаю позже

Здоровье
Гормоны, с которыми стоит подружиться, чтобы похудеть07 февраля

Именно они больше всего влияют на накопление жира и жиросжигание.

1308363читать позжечитаю позже