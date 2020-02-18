Отсутствие туристов из КНР лишает Россию 100 миллионов долларов в месяц

Прямой ущерб для России от сокращения туристического потока из Китая в связи со вспышкой коронавируса можно оценить в 100 миллионов долларов ежемесячно. Эта цифра не учитывает потери смежных отраслей, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Олег Чередниченко.

Эксперт напомнил, что каждый десятый турист в современном мире — китаец, поэтому потери несут все государства планеты.

«Что касается России, то оценка не привезенных средств в нашу страну китайскими туристами соотносится с суммой около 100 миллионов долларов ежемесячно», — цитирует РИА Новости слова Чередниченко.

Он добавил, что имеет в виду только прямые потери туроператоров, а не «мультипликативный эффект неполучения ресурсов смежными отраслями».

Накануне стало известно о том, что лидер пассажирских перевозок между Китаем и Россией — компания «Аэрофлот» — существенно сократила количество рейсов в Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу из-за отсутствия спроса.