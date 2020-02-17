«Аэрофлот» сократил число рейсов в КНР

Российский лидер пассажирских авиаперевозок «Аэрофлот» временно сократил число рейсов в Китай. Причиной названо снижение спроса. Авиакомпания сообщила об этом на своем сайте.

С 18 по 29 февраля отменяются ежедневные рейсы SU200/201 между Москвой и Пекином и SU208/209 между Москвой и Шанхаем, но сохраняются рейсы SU204/SU205 в Пекин и обратно, а также SU206/SU207 в Шанхай и обратно.

С 1 по 28 марта отменяются ежедневные рейсы SU200/201 между Москвой и Пекином и SU206/207 Между Москвой и Шанхаем. При этом в Пекин и обратно ежедневно будут выполняться рейсы SU204/SU205, а в Шанхай и обратно — рейсы SU208/SU209.

С 17 по 29 февраля, а также с 1 по 28 марта рейсы SU220/221 из Москвы в Гуанчжоу и обратно будут выполняться только по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

С 1 по 28 марта рейсы SU212/213 из Москвы в Гонконг и обратно будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Компания «Аэрофлот» единственная не попала под распоряжение правительства России от 31 января, запрещающее регулярные рейсы российских перевозчиков в Китай из-за вспышки коронавируса. Также рейсы в КНР по-прежнему выполняют четыре китайские авиакомпании. Все они обслуживаются в отдельном терминале Шереметьево.

14 февраля было объявлено о прекращении чартерных перелетов между Россией и Китаем.