Дмитрий Дибров попал в больницу в Москве
- 17 февраля 2020, 23:15
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Популярный телевизионный ведущий Дмитрий Дибров вечером 17 февраля был госпитализирован в Боткинскую больницу. По его собственным словам «ничего серьезного» не произошло.
«Просто случайно, без всякого диагноза, без всякой болезни, просто — так бывает с людьми», — цитирует слова Диброва РИА Новости.
Телеведущий добавил, что его здоровье уже проверили врачи: сделали МРТ и кардиограмму. «Нет, все в порядке. Просто старость называется», — резюмировал он.
Ранее в прессе появилась информация о том, что Диброва в экстренном порядке увезли в больницу из кинотеатра «Октябрь» с приступом эпилепсии. Однако представитель телеведущего Табриз Шахиди заявил, что этот диагноз не подтвердился.
«Дмитрий чувствует себя хорошо. Он останется под наблюдением врачей до завтра», — сообщил Шахиди «Интерфаксу».
Напомним, что в конце лета Дибров вместе с женой врезался в дерево на мотоцикле.
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