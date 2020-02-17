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Дмитрий Дибров попал в больницу в Москве

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© Википедия

© Википедия

Популярный телевизионный ведущий Дмитрий Дибров вечером 17 февраля был госпитализирован в Боткинскую больницу. По его собственным словам «ничего серьезного» не произошло.

«Просто случайно, без всякого диагноза, без всякой болезни, просто — так бывает с людьми», — цитирует слова Диброва РИА Новости.

Телеведущий добавил, что его здоровье уже проверили врачи: сделали МРТ и кардиограмму. «Нет, все в порядке. Просто старость называется», — резюмировал он.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Диброва в экстренном порядке увезли в больницу из кинотеатра «Октябрь» с приступом эпилепсии. Однако представитель телеведущего Табриз Шахиди заявил, что этот диагноз не подтвердился.

«Дмитрий чувствует себя хорошо. Он останется под наблюдением врачей до завтра», — сообщил Шахиди «Интерфаксу».

Напомним, что в конце лета Дибров вместе с женой врезался в дерево на мотоцикле.

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