Телеведущий Дибров вместе с женой врезались на мотоцикле в дерево

Известный телеведущий Первого канала Дмитрий Дибров и его супруга «Миссис Россия-2017» Полина Диброва попали в аварию на мотоцикле.

Об этом сообщила жена Диброва в своем аккаунте в Instagram.

Вчера врезались в дерево. Или оно в нас, — написала модель, поместив несколько фотографий, на которых они с мужем в мотоциклетных шлемах.

Супруга телеведущего сообщила, что всегда любила экстрим, однако после рождения третьего ребенка стала бояться высоты и скорости.



Тем не менее она поспешила успокоить фолловеров, что с ней и Дмитрием все в порядке, отмечает РЕН ТВ.