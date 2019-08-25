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Телеведущий Дибров вместе с женой врезались на мотоцикле в дерево

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© Instagram.com

© Instagram.com

Известный телеведущий Первого канала Дмитрий Дибров и его супруга «Миссис Россия-2017» Полина Диброва попали в аварию на мотоцикле.

Об этом сообщила жена Диброва в своем аккаунте в Instagram.

© Instagram.com

Вчера врезались в дерево. Или оно в нас, — написала модель, поместив несколько фотографий, на которых они с мужем в мотоциклетных шлемах.

Супруга телеведущего сообщила, что всегда любила экстрим, однако после рождения третьего ребенка стала бояться высоты и скорости.

Тем не менее она поспешила успокоить фолловеров, что с ней и Дмитрием все в порядке, отмечает РЕН ТВ.

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