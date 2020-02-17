Студентку МГУ из Китая госпитализировали с подозрением на коронавирус

Китайская студентка, обучающаяся в МГУ, была госпитализирована с подозрением на коронавирус.

Как сообщили газете «Известия» в Роспотребнадзоре, она находится в состоянии средней степени тяжести.

В ведомстве изданию пояснили, что девушку с признаками ОРВИ перевезли из общежития в московскую инфекционную клиническую больницу № 1 для уточнения ее диагноза. Врачам предстоит определить, требуется ли студентке изоляция.

В итоге гражданку Китая разместили в специальном мельцеровском боксе.

Роспотребнадзор также направил столичным гостиницам, отелям и общежитиям уведомления о том, как улучшить противоэпидемическую ситуацию, пишет газета.

Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у россиянки, находящейся на борту круизного лайнера Diamond Princess, среди пассажиров которого уже более 350 зараженных, включая 44 гражданина США.

По последним данным, в Китае заразились 70 548 человек, из них в тяжелом состоянии находятся 10 644 человека, количество жертв достигло 1 772, а выздоровело 10 863. За пределами материкового Китая подтверждено более 500 случаев заболевания, в основном среди людей, приехавших из китайских городов, а также пять смертей.

