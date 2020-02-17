найти ×
   
  • USD
    63.45
  • EUR
    68.77
СохранитьСохранено0
×

205492

Эксперт: Пик вспышки коронавируса в Китае уже пройден

Small 85fd31f863
© Wikimedia Commons

© Wikimedia Commons

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого новым типом коронавируса, достигла своих пиковых значений в Китае. Количество новых случаев заражения неуклонно снижается, поэтому стоит ждать улучшения ситуации в дальнейшем, считает Ван Синхуань — главный врач специализированной больницы для лечения пневмонии в Ухане.

«Поворотный момент уже наступил. Что касается статистики инфицированных, многие зарегистрированные случаи относятся к категории уже ранее выявленных. Число пациентов с повышенной температурой, по моим наблюдениям, снижается пятый день подряд», — цитирует РИА Новости его слова, сказанные в эфире Центрального телевидения Китая.

Медик уверен, что повторного скачка роста количества инфицированных уже не будет.

Тем временем на круизном лайнере Diamond Princess заражение коронавирусом выявили у 44 граждан США. Все американцы эвакуированы с судна, стоящего на карантине у берегов Японии.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
У страха глаза велики: как поговорить с ребенком о коронавирусе
105300читать позжечитаю позже
Кино
Обзор фильма «Хищные птицы»: прощай, безумная Харли Квинн, мы будем скучать
10210748читать позжечитаю позже

главное


Животные
Юмор
Пушистое трио щенков устроило катание на шинах и покорило интернет

Запрягли ездового человека.

25232437читать позжечитаю позже

Советы
10 способов необычно встретить Новый год13 декабря 2019

Если обычные посиделки у телевизора с оливье, холодцом и мандаринами уже поднадоели.

1711121читать позжечитаю позже