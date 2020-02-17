Эксперт: Пик вспышки коронавируса в Китае уже пройден

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого новым типом коронавируса, достигла своих пиковых значений в Китае. Количество новых случаев заражения неуклонно снижается, поэтому стоит ждать улучшения ситуации в дальнейшем, считает Ван Синхуань — главный врач специализированной больницы для лечения пневмонии в Ухане.

«Поворотный момент уже наступил. Что касается статистики инфицированных, многие зарегистрированные случаи относятся к категории уже ранее выявленных. Число пациентов с повышенной температурой, по моим наблюдениям, снижается пятый день подряд», — цитирует РИА Новости его слова, сказанные в эфире Центрального телевидения Китая.

Медик уверен, что повторного скачка роста количества инфицированных уже не будет.

Тем временем на круизном лайнере Diamond Princess заражение коронавирусом выявили у 44 граждан США. Все американцы эвакуированы с судна, стоящего на карантине у берегов Японии.