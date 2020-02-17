На горнолыжные курорты Франции снег начали завозить вертолетами

Вертолеты начали завозить снег на французский горнолыжный курорт вблизи местечка Баньер-де-Люшон в Пиренеях. Местные власти опасаются, что туристы покинут трассы из-за слишком мягкой для февраля погоды. Это грозит коллапсом экономике региона.

Сейчас в Пиренеях температура поднялась выше 10 градусов тепла, и снег на склонах попросту растаял. Пришлось перенести около 50 тонн из более высоких районов при помощи вертолетов. Снежную массу вывалили в прошедшие выходные на трассы для начинающих, пишет сайт «Би-би-си».



На работы было потрачено коло пяти тысяч евро из бюджета местного совета. По мнению властей, расходы себя оправдают.

«Мы не собираемся покрывать снегом всю трассу, но без лыжной станции нам пришлось бы закрывать огромную часть курорта, а именно в праздничные дни у нас больше всего посетителей лыжных школ для детей и начинающих», — заявил глава местной администрации.

Он добавил, что если курорт придется закрыть, примерно 80 местных жителей останутся без работы. В школьные каникулы в феврале и марте, как правило, популярность горнолыжных курортов во Франции резко возрастает.

При этом экологи выступили с резкой критикой в адрес перевозки снега вертолетами.

«Вместо того чтобы адаптироваться к глобальному потеплению, мы столкнемся с двойной проблемой. Эти действия — большая затрата энергии. Они в значительной степени способствуют глобальному потеплению. Кроме того, это предпринимается в интересах богатых людей, которые могут себе позволить такое удовольствие. Это мир, поставленный с ног на голову», — заявил представитель левоцентристской «зеленой» политической партии EELV.

Местная администрация согласилась, что перемещение снега стало «не очень экологичным» решением, но призналась, что у нее «не было выбора».

Будущее многих горнолыжных курортов в Пиренейских горах остается туманным из-за резкого повышения температур и сокращения снежного покрова. Это негативно влияет на местную экономику. По словам синоптиков, Франция пережила самый мягкий январь в своей истории с 1900 года.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попытался «набрать вистов» накануне муниципальных выборов при помощи глобального потепления. Но попал под огонь критики «зеленых».