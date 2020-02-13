Макрона упрекнули в популизме на склонах Монблана

Таяние знаменитого ледника на Монблане является неопровержимым доказательством глобального потепления. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с учеными после подъема на склоны самой высокой горы Западной Европы. Он также рассказал о новых инициативах по защите природы в регионе. Однако экологи увидели в действиях главы государства обыкновенный предвыборный популизм, пишет Reuters.

«Наблюдаемые изменения ледника Мер-де-Глас являются неопровержимым доказательством глобального потепления, изменения климата и разрушения всей экосистемы», — заявил Макрон в своей речи.

Ледник на склонах Монблана над горным курортом Шамони действительно сокращается. Туристическая достопримечательность в XX веке стала в среднем на 50 метров тоньше. Таяние существенно усилилось в последние 20 лет.

«Ландшафт меняется на наших глазах, животные и растительные виды стремительно исчезают. Борьба за биоразнообразие — это борьба за наше собственное выживание. Она неотделима от борьбы с глобальным потеплением», — заявил президент Франции, отметив, что власти приняли решение повысить в регионе штрафы за мусор.



Макрон напомнил о создании Французского агентства по биоразнообразию, о достижениях своего правительства в области охраны окружающей среды, о стремлении Франции убедить другие страны присоединиться к ее борьбе с глобальным потеплением.

Однако критики президента считают, что Макрон использует экологические мероприятия исключительно ради роста популярности в преддверии муниципальных выборов в следующем месяце.

«Мы бы предпочли, чтобы он работал в своем кабинете над прекращением субсидирования предприятий, которые работают на ископаемом топливе, а также налоговых льгот на перевозку грузов, а не занимался электоральным туризмом на Монблане», — заявил активист Greenpeace Клемент Сенешаль, один из организаторов кампании против климатических изменений.



Французский еженедельник Le Point заявил, что создание национального агентства по биоразнообразию в значительной степени символично, а предстоящие муниципальные выборы, по-видимому, являются более важным приоритетом для Макрона, чем меры по борьбе с изменением климата.

По словам представителей центристской партии Макрона, на встрече с ними в начале этой недели президент заявил, что экология станет ключевым элементом его политики во второй половине пятилетнего президентского срока, который заканчивается в мае 2022 года.

Тем временем правительство России утвердило план мероприятий по адаптации экономики и населения страны к изменениям климата. Документ содержит меры экономического и социального характера.