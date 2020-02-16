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Девятый случай заражения коронавирусом зафиксирован в ОАЭ

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© Pixabay

© Pixabay

Врачи зафиксировали новый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Заболевший — 37-летний гражданин Китая, сообщил Twitter министерства здравоохранения страны.

Медики ОАЭ наблюдают за больным в соответствии со стандартами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Состояние мужчины сейчас стабильное, отмечается в сообщении.

Это — уже девятый выявленный случай заболевания COVID-19 в ОАЭ. Пока летальных исходов в стране не было. Три пациента уже поправились, остальные находятся в карантине.

По данным South China Morning Post, за пределами Китая от новой болезни умерли пять человек — по одной смерти зафиксировано в Японии, Франции, Гонконге, на Филиппинах и Тайване. Всего случаи заражения отмечены в 27 странах.

13 февраля представитель ВОЗ заявил, что болезнь, которую вызывает «китайский» коронавирус, нельзя считать ни новым типом пневмонии, ни острым респираторным заболеванием (ОРЗ). Пока врачи дискутируют на эту тему, недугу предварительно присвоили название COVID-19. За вирусом закреплено наименование 2019-nCoV.

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