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Логинов объяснил свой успех на чемпионате мира по биатлону

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Российский биатлонист Александр Логинов, уже завоевавший золотую и бронзовую медали на чемпионате мира в итальянском Антхольце, назвал секрет своего успеха.

На пресс-конференции он был предельно открыт и откровенен.

«Надеюсь, что дальше моя форма будет только лучше», — цитирует его kp.ru.

Спортсмен также поделился своей личной тайной. По его словам, ему очень помогает жена, которая каждый час присылает ему по два-три новых видео с его маленькой дочкой.

«Я смотрю на свою семью в экран телефона, и у меня только позитив», — признался Логинов. Он добавил, что благодаря поддержке его жены у него всегда хорошее настроение, и поэтому он спокойно настраивается на гонки.

Биатлонист также признался, что успешное выступление на чемпионате мира ни капли его не изменило, а только придает ему сил, поскольку приближает к дому.

Напомним, 15 февраля Александр Логинов стал чемпионом мира, победив в спринтерской гонке, а на следующий день финишировал третьим в гонке преследования.

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