Для болезни от коронавируса пока не придумали названия

Болезнь, которую вызывает новый коронавирус, нельзя назвать пневмонией. В то же время она не может считаться острым респираторным заболеванием (ОРЗ). Специалисты продолжают дискутировать на тему определения «китайского недуга», но пока оперируют понятием «коронавирусная болезнь 2019 года», заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

«Это не пневмония. Новое название еще обсуждается», — цитирует его слова ТАСС.

Накануне на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил название, под которым новый недуг будет зарегистрирован в Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем — COVID-19. Термин является аббревиатурой четырех понятий: CO — corona, VI — virus, D — disease, 19 — год обнаружения.

По словам Гебрейесуса, название определено правилами, которые согласовали ВОЗ, Всемирная организация охраны здоровья животных и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Термин не должен содержать указаний на имя, географический пункт, группу людей или животное. Регистрация COVID-19 позволит «использовать стандартный формат для любой будущей вспышки коронавируса».

Временное название — «острое респираторное заболевание 2019-nCoV» — было дано новой болезни 30 января 2020 года по рекомендации ВОЗ. За самим вирусом закрепили наименование 2019-nCoV.

Вспышка болезни началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба в виде эпидемии с многочисленными очагами. Кроме Китая случаи заражения выявили в 24 странах, в число которых попала и Россия.

На брифинге в Женеве глава ВОЗ заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом. Новые случаи в течение прошедшей недели выявлялись все реже.