К дому в Тольятти привезли землю, в которой оказались фото с надгробий

В Тольятти к одному из жилых домов привезли землю, в которой местная жительница обнаружила фотографии с надгробий и фрагменты памятников.

Она запечатлела это на видео и опубликовала ролик в Сети.

Автор видео также поинтересовалась у управляющей компании, откуда взялась эта земля.

В пресс-службе ГУМВД по Самарской области сообщили РИА Новости, что уже проводится проверка появившейся в соцсетях информации.

Ранее «Ридус» писал о том, что на красноярском стадионе «Олимпиец» была воздвигнута основа для детской горки, землю для которой, по всей видимости, взяли на кладбище.