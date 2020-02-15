К дому в Тольятти привезли землю, в которой оказались фото с надгробий
- 15 февраля 2020, 19:04
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Тольятти к одному из жилых домов привезли землю, в которой местная жительница обнаружила фотографии с надгробий и фрагменты памятников.
Она запечатлела это на видео и опубликовала ролик в Сети.
Автор видео также поинтересовалась у управляющей компании, откуда взялась эта земля.
В пресс-службе ГУМВД по Самарской области сообщили РИА Новости, что уже проводится проверка появившейся в соцсетях информации.
Ранее «Ридус» писал о том, что на красноярском стадионе «Олимпиец» была воздвигнута основа для детской горки, землю для которой, по всей видимости, взяли на кладбище.
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