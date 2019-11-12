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Жителей Красноярска возмутила детская горка из земли с кладбища

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© vk.com

© vk.com

На красноярском стадионе «Олимпиец» воздвигнута основа для детской горки, землю для которой, по всей видимости, взяли на кладбище.

В Сети появилось видео, запечатлевшее горку, из которой местами торчат столбы от оградок, кресты, венки и искусственные цветы.

Местные жительницы, снявшие этот ролик, возмутились увиденным: «Вот представьте, наши дети будут кататься на этом. Это кощунство натуральное. Веночки, крестики. Из мусора с кладбища».

Авторы видео допустили, что местные власти дали добро на такое строительство ради экономии средств.

В свою очередь правительство Омской области прокомментировало ролик, заявив, что «по вопросу использования грунта, загрязненного ритуальными отходами, администрацией поселения направлено письмо лицам, ответственным за возведение земляного вала». Их просят исключить ритуальные отходы из общей массы грунта и вывезти их на специальный полигон. В противном случае ответственных лиц привлекут к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщает «Омск онлайн», в администрации Красноярского сельского поселения заверили, что никакой горки изо льда строить не планируется, а насыпь сформирована для подъема-спуска лыжни. Для ее возведения использовался грунт из вновь вырытого котлована для сточных вод. При этом ритуальный мусор собран в кучу за бывшими трибунами стадиона.

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