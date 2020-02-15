Какие поправки к Конституции РФ вызвали наибольший интерес на Западе

На Западе и в Японии отреагировали на обсуждение в России поправок к Конституции. Наибольший интерес у международного сообщества вызвали предлагаемые поправки о семье как союзе между мужчиной и женщиной и запрете на отчуждение территорий.

Во время встречи с членами рабочей группы по разработке предложений о поправках в Основной закон президент России одобрил идею о закреплении в Конституции понятия семьи как союза между мужчиной и женщиной.

«Что касается „родителя номер один и родителя номер два“… У нас не будет родителей один и два — у нас будут папа и мама», — сказал глава государства.



Поправка о семье вызвала всплеск негодования среди ЛГБТ-активистов. Апологеты однополой любви считают её возмутительной. Ведь эта поправка, по их мнению, окончательно ставит крест на том, что в России когда-нибудь разрешат гей-браки.

В Европе, напротив, многие восприняли поправку о семье вполне позитивно. Так, депутат итальянского парламента от партии «Лига» Вито Коменчини заявил, что слова Путина о папе и маме — пример защиты христианских ценностей и традиционного общества, передает РИА Новости.

«Защищать естественный вид семьи является фундаментальной задачей, потому что только такой тип семьи уважает и сочетается с нашими христианскими ценностями», — подчеркнул Коменчини.



Россия — далеко не единственная страна, которая отказывается признавать однополые браки, напомнил профессор Европейского университета Валенсии Хорхе Местре.

По его данным, только 15% стран официально женят гомосексуалистов и лесбиянок. Остальные государства, в том числе и экономически развитые, например, Япония, не хотят заключать однополые браки.

В Европе господствуют две тенденции. В западной Европе, в таких странах, как Испания, Франция, Германия, Португалия, признаётся право на однополые браки. Но ситуация в России очень похожа на ситуацию, которая существует в восточной Европе, в таких странах, как Польша, Украина, Румыния, Венгрия, Чехия, Македония, Греция… Поэтому, мне кажется, что некоторые СМИ вырывают из контекста заявления Путина и преувеличивают, и меня это не удивляет. Это заявление президента России соответствует его восприятию мира. Мне кажется, что оно достойно уважения точно также как позиция любого лидера, президента, например премьер-министра Японии, где однополые браки также не признаются, — пояснил Хорхе Местре.

Что касается запрета на отчуждение территорий, то здесь стоит обратить внимание на реакцию японских СМИ. Журналисты из Страны восходящего солнца с грустью констатируют, что принятие такой поправки поставит крест российско-японских переговорах о передаче Курильских островов.

Пункт о запрете на отчуждение территорий присутствует во всех конституциях мира, рассуждает господин Местре.

Испанская Конституция основана на нерушимом единстве испанской нации, общем и неделимом отечестве всех испанцев; она признает и гарантирует право на автономию для национальностей и регионов, ее составляющих, и солидарность между ними. Поэтому считаю, что это норма, что страна хочет защитить свой суверенитет от попыток вмешаться извне или от внутренних тенденций, которые подогреваются извне, — заключил Местре.

Напомним, что с предложением внести поправки в Конституцию Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Поправки Путина в Основной Закон предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.