Актеры МХАТ им. Горького отсудили у руководства театра 709 тыс. рублей

Пресненский суд Москвы удовлетворил иск артистов МХАТ им. Горького к художественному руководителю театра Эдуарду Боякову.

Истцам назначена компенсация морального вреда в размере 3 тысячи рублей каждому, сообщает РЕН ТВ.

Кроме того, по данным телеканала, руководство театра обязано будет выплатить надбавки и премии. В итоге общая сумма выплат составит более 700 тысяч рублей.

Как передает «Интерфакс», с руководства МХАТ взыскано в пользу актеров около 709 тыс. рублей, при этом остальных исковые требования не были удовлетворены.

Агентство напоминает, что актеры подали коллективный иск, заявив, что им перестали выписывать ежеквартальные премии, а также заменяли в спектаклях из-за того, что они отказались переходить на срочные трудовые договоры с сентября 2019 года.

Истцы требовали прекратить творческую дискриминацию и взыскать с художественного руководителя театра Боякова по 10 тысяч рублей каждому в качестве компенсации морального вреда. Артисты также просили обязать работодателя предоставить им работу, предусмотренную трудовым договором.

Напомним конфликт в МХАТ им. Горького разгорелся в августе 2019 года. Артисты выразили свое недовольство созданием в театре «общественного пространства» с занятиями йогой и танцами. По мнению заслуженной артистки РФ Лидии Матасовой, озвучившей на пресс-конференции позицию части труппы, создание творческого кластера, на которое Минкультуры выделило150 миллионов рублей, превратит театр в проходной двор. Она также отметила, что многие артисты обеспокоены репертуарной политикой нового худрука Эдуарда Боякова и считают, что новые спектакли не соответствуют уровню МХАТ.

Как писал ранее «Ридус», в начале декабря 2018 года народная артистка СССР Татьяна Доронина, долгие годы возглавлявшая МХАТ имени Горького, была переведена на специально введенную должность президента. Она же возглавила худсовет театра. На посту худрука Доронину сменил режиссер и продюсер Эдуард Бояков.

В марте 2019 года Бояков уволил актера Антона Хомятова, от которого почувствовал запах спиртного. Новый худрук также ввел в театре сухой закон и запретил курить.