Артисты МХАТ опасаются превращения театра в «проходной двор»

Артисты МХАТ имени Горького выразили свое недовольство созданием в театре «общественного пространства» с занятиями йогой и танцами.

По мнению заслуженной артистки РФ Лидии Матасовой, озвучившей на пресс-конференции позицию части труппы, создание творческого кластера, на которое Минкультуры выделило150 миллионов рублей, превратит театр в проходной двор.

«Билеты будут продавать как в кинотеатр — с 9 утра, академический театр превратится в проходной двор», — цитирует Матасову РИА Новости.

Она также отметила, что многие артисты обеспокоены репертуарной политикой нового худрука Эдуарда Боякова и считают, что новые спектакли не соответствуют уровню МХАТ. «На премьеру спектакля „Последний герой“ было продано всего 400 билетов, — приводит агентство слова актрисы. — Зритель ходит на доронинские спектакли, а не на новые».

Как писал ранее «Ридус», в начале декабря 2018 года народная артистка СССР Татьяна Доронина, долгие годы возглавлявшая МХАТ имени Горького, была переведена на специально введенную должность президента. Она же возглавила худсовет театра. На посту худрука Доронину сменил режиссер и продюсер Эдуард Бояков.

В марте 2019 года Бояков уволил актера Антона Хомятова, от которого почувствовал запах спиртного. Новый худрук также ввел в театре сухой закон и запретил курить.