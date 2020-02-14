Российская телеведущая Виктория Лопырева напомнила россиянам, что 14 февраля для жителей Ростова-на-Дону — это не только день всех влюбленных, но и день освобождения их города от немецко-фашистских захватчиков.

«В этот день, в 1943 году Ростов-на-Дону был освобождён от фашистских оккупантов. В этом году мы отмечаем 75-лет Победы. Тех, кто пережил войну осталось, увы, совсем мало, давайте окружим их максимальной заботой и вниманием», — заявила Лопырева в Instsagram.



Ранее стало известно, что обещанную президентом РФ Владимиром Путиным единовременную выплату к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне получат более одного миллиона ветеранов, узников концлагерей и тружеников тыла.

Несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды, ветераны и вдовы Великой Отечественной войны, которых насчитывается 537 тысяч 57 человек, получат по 75 тысяч рублей. Еще 611 тысяч 384 человека получат по 50 тысяч рублей как труженики тыла и совершеннолетние узники концлагерей.