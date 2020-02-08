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Более миллиона ветеранов получат выплаты к 75-летию Победы

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Обещанную президентом РФ Владимиром Путиным единовременную выплату к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне получат более одного миллиона ветеранов и тружеников тыла. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. 

Несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды, ветераны и вдовы Великой Отечественной войны , которых насчитывается 537 тысяч 57 человек, получат по 75 тысяч рублей. Еще 611 тысяч 384 человека получат по 50 тысяч рублей как труженики тыла и совершеннолетние узники концлагерей. 

В общей сложности, уточнил Рязанский, выплаты будут предоставлены 1 миллиону 148 тысяч 411 человек, передает URA.ru

Напомним, что деньги положены в том числе ветеранам, проживающим на территории Латвии, Литвы и Эстонии.

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