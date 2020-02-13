Созданы доступные гаджеты для людей с ограниченными возможностями

Команда американских разработчиков из Университета Мэриленда создала систему DIY-устройств, которая поможет людям с ограниченными возможностями. Ученые изобрели компьютер с возможностью воспроизведения аудиофайлов, которые помогут инвалидам говорить о своих потребностях.

Главное преимущество разработки состоит в том, что все гаджеты очень бюджетные, поэтому их могут себе позволить практически все.

Многие люди с ограниченными возможностями не могут использовать специальные гаджеты, призванные упростить их взаимодействие с миром, из-за высокой стоимости таких устройств. Мы сделали доступный компьютер, который облегчит их жизнь, — рассказали разработчики.

Гаджеты созданы на платформе с открытым исходным кодом SenseBox и TalkBox. Устройство представляет собой микрокомпьютер, динамик и недорогие датчики.

TalkBox позволяет людям общаться, касаясь изображений на прикрепленной поверхности для воспроизведения аудиофайлов, хранящихся в системе. Человек может пользоваться встроенным набором сигналов или при сборке адаптировать систему под свои потребности.

Например, TalkBox можно разместить на инвалидной коляске. Человек будет включать изображения, с помощью которых он сможет взаимодействовать с окружающими. Устройства уже были успешно протестированы, и сейчас разработчики продолжают изучать возможности этих гаджетов с целью дальнейшего вывода устройств на рынок.

