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Глава ВОЗ заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в КНР

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© Twitter

© Twitter

Количество впервые подтвержденных случаев пневмонии нового типа, которую вызывает коронавирус COVID-19, сокращалось в Китае всю прошедшую неделю. Однако эти данные следует воспринимать с «особой осторожностью», поскольку «вспышка все еще может развиваться в любом направлении», заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ также призвал «не навешивать ярлыки на отдельных людей и целые нации» в связи со вспышкой новой болезни.

«Стигматизация отдельных людей или целых наций наносит только вред. Это настраивает людей друг против друга. Сейчас настало время для солидарности, а не упреков», — подчеркнул глава ВОЗ.

При этом он отметил, что Всемирная организация здравоохранения вслед за диагностическими наборами для лабораторий направила в 18 различных стран мира маски, перчатки и халаты. ВОЗ продолжит делать это и дальше, подчеркнул Гебрейесус.

По последним данным, число пациентов, которым удалось справиться с коронавирусом, более чем вчетверо превысило количество летальных исходов.

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