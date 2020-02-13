Совбез ООН одобрил британский проект резолюции по Ливии

Члены Совета безопасности ООН одобрили 13 февраля резолюцию Великобритании по Ливии. В числе прочего она призывает к соблюдению режима прекращения огня и действующего оружейного эмбарго в отношении всех сторон конфликта. Документ поддержали 14 государств. Представитель России воздержался, сообщил «Интерфакс».

Подготовленный Великобританией проект поддерживает решения конференции в Берлине в январе 2020 года. Документ содержит напоминание о возможном проведении в Ливии международной операции по контролю над соблюдением режима прекращения огня, а также об обещании участников встречи не вмешиваться в конфликт.

В конференции 19 января в Берлине участвовали представители более десяти государств — России, США, Великобритании, Германии, Франции, Китая, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта, Алжира, а также ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.