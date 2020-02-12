Количество поборовших коронавирус в четыре раза превысило число смертей

Положительная динамика в соотношении количества поправившихся и умерших от коронавируса 2019-nCoV становится все очевиднее. По состоянию на утро 12 февраля в мире пневмонией нового типа заразились 44 794 человека. Поправились 4657 пациентов, скончались — 1112. Об этом говорят данные Национальной комиссии по здравоохранению, государственных и других СМИ КНР и прочих стран, ежедневно публикуемые South China Morning Post.

В континентальной части Китая коронавирусом 2019-nCoV заражены 44 318 человек. От болезни здесь умерли 1110 пациентов.

Лидером по числу зараженных за границей Китая остается Япония — 163 человека, далее следует Гонконг (49), где также скончался один заболевший. За ним — Сингапур (47).

В Таиланде болеют 33 человека, в Южной Корее — 28, на Тайване и в Малайзии — по 18, в Австралии и Вьетнаме — по 15, в Германии — 14, в США — 13, во Франции — 11, в Макао — 10.

В Великобритании и ОАЭ отмечено по восемь случаев заражения, в Канаде— семь, на Филиппинах — три и один умерший от болезни, в Италии и Индии — по три.

Россия остается в числе стран с наименьшим числом инфицированных. На территории РФ, граничащей с Китаем, как и в Испании, выявлено лишь двое больных. Еще по одному — в Бельгии, Камбодже, Финляндии, Непале, Швеции и на Шри-Ланке.

Возможно, графика South China Morning Post не успела отобразить информацию о новых случаях заражения на борту круизного лайнера Diamond Princess.

