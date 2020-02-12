Националисты на Украине потребовали перезахоронить Котовского

Украинский институт национальной памяти (УИНП), созданный киевскими властями для «воссоздания справедливой истории нации», продолжает бурную деятельность в рамках «декоммунизации» страны. Новым шагом в этом направлении стали угрозы в адрес депутатов и глав администраций населенных пунктов Одесской области. Чиновников пугают уголовным преследованием и тюремным наказанием до 10 лет за «саботаж» решений об увековечивании памяти борцов за независимость и сохранение памятников коммунистам. Так, в Подольске до сих пор стоит склеп-мавзолей революционера и командира Красной Армии Григория Котовского. Националисты считают, что прах советского военачальника должен быть перезахоронен.

«Поскольку мавзолей изначально носил пропагандистский характер, а кости, которые сейчас находятся в нем, лишь теоретически могут принадлежать Котовскому, городские власти давно должны были перезахоронить их (учитывая то, что родственники Котовского отказались заниматься погребением). Само же сооружение можно лишить коммунистических символов и использовать в туристических или художественных целях», — сказано в тексте документа, опубликованного УИНП.

Мавзолей Котовского уже дважды подвергался разграблению. Первыми это сделали оккупанты во время Великой Отечественной войны в 1941 году. Бальзамированное тело Котовского, покоившееся в стеклянном гробу с 1925 года, было брошено в траншею вместе с телами расстрелянных местных жителей. Тела погибших позднее перезахоронили подпольщики города. Они же собрали и сохранили останки героя гражданской войны.

Мемориал был восстановлен в 1965 году, но в 20016 его снова осквернили. На этот раз — украинские националисты. Они вскрыли гроб и повредили скелет Котовского.

Националисты также потребовали от властей Одесской области выполнять закон «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке». Так, администрация Подольска до сих пор не увековечила память участников гражданской войны, воевавших с большевиками на стороне Украинской народной республики. Для этого стоило бы назвать некоторые улицы именами «народных героев», в частности — Симона Петлюры и Семена Заболотного.

Выявлены нарушения закона и в других местах. В райцентре Арциз местные власти якобы переделали бюст Карла Маркса в памятник болгарскому поэту и национальному герою Христо Ботеву, также носившему окладистую бороду и усы. В Болграде городские начальники установили на постамент вместо Ленина царского генерала Ивана Инзова, но саму статую вождя мирового пролетариата якобы припрятали для лучших времен.

Особого упоминания удостоилась администрация села Фонтанка Лиманского района, в котором стоит памятник бойцам полка НКВД, защищавшим Одессу в годы Великой Отечественной войны. Националисты потребовали от нее убрать с обелиска «упоминание об НКВД и советскую символику».

Ранее украинские борцы за «воссоздание справедливой истории нации» атаковали памятники «Легендарная тачанка» и «Девушка в шинели», установленные в городе Каховка в Херсонской области.

